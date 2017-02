Arrêtés de la présidente - Carnaval 2017.

Par arrêté territorial n°008-2017, il est porté autorisation d’organiser à titre temporaire et révocable une soirée carnavalesque organisée par l’Association « Festivités Carnavalesques de Saint-Martin », le Samedi 04 Février 2017 de 19 Heures à 23 Heures, sur la Place du Kiosque du Front-de-Mer de Marigot. Cette soirée est organisée sous la responsabilité de la Vice-Présidente de l’Association, Madame MINGAU Claudine. Le comité organisateur devra prendre toutes les dispositions pour la sécurité des personnes et des biens.

Par arrêté territorial n°009-2017, il est porté autorisation de fermeture temporaire d’une portion de la Rue de l’Embarcadère de Marigot, le Samedi 04 Février 2017, de 18h30 à 23h15. C’est ainsi que la portion de la Rue de l’Embarcadère, comprise entre le restaurant « Enoch’s Place » jusqu’à la statue du marché, sera fermée à la circulation et au stationnement automobiles, et transformée en rue piétonne. Le comité organisateur devra prendre toutes les dispositions pour la sécurité des personnes et des biens.

Par arrêté territorial n°010-2017, il est porté autorisation d’organisation d’un défilé carnavalesque intitulé « Candy Parade » organisé par l’Association « Festivités Carnavalesques De Saint-Martin » représentée par Madame MINGAU Claudine, le Dimanche 05 Février 2017 de 15h à 18h, sur la voie publique, d’après l’itinéraire suivant :

Départ : -Terrain de basket de Bellevue,

-Rue de la Hollande,

-Rue de La République,

-Boulevard de France,

Arrivée : -Place du Kiosque

La Police Territoriale est chargée de l’exécution des présents arrêtés.