Rappel dépose ordures ménagères.

La collectivité de Saint-Martin rappelle aux administrés que des bacs-poubelles ont été installés sur tout le territoire, pour permettre aux riverains des différents secteurs de déposer leurs déchets ménagers quotidiennement.

Afin d’observer un bon comportement citoyen, dans le respect de l’environnement et du voisinage, il convient de déposer vos déchets ménagers dans les bacs prévus à cet effet et non à même le sol, pour des raisons évidentes de salubrité publique. Les dépôts sauvages de déchets ménagers, d’encombrants et de déchets verts sont interdits par la loi (article L. 541-3 du code de l’environnement).

La dépose des ordures ménagères doit se faire à partir de 18 heures (à la tombée du soleil), les déchets étant ramassés tous les soirs à partir de 20 heures (7 jours sur 7).

La Collectivité rappelle aux artisans, commerçants et professionnels qu’ils sont responsables de l’évacuation de leurs déchets et les remercie de leur contribution.

La collectivité de Saint-Martin - Direction de l’Environnement et du Cadre de vie – invite la population à utiliser les dispositifs qui sont en place, et vous remercie de suivre ces consignes pour le respect du cadre de vie de nos concitoyens.