« Faces of Saint-Martin »

La Collectivité de Saint-Martin organise une exposition de photographies, qui se déroulera en extérieur dans les rues de Marigot sur les bâtiments publics. Directement inspirée du projet « Inside out » de l’artiste français JR, l’exposition «Faces of Saint-Martin » donne la possibilité à chacun de partager son portrait, son histoire et de faire passer un message dans l’espace urbain.

La diversité culturelle est l’une des richesses de Saint-Martin. Cette exposition illustrera la diversité de la population de Saint-Martin et replacera l’humain au cœur de la ville.

Présentée en extérieur, cette exposition d’art dans la rue sera visible par le plus grand nombre, et permettra aux visiteurs de plonger leur regard dans celui des habitants de l’île.

Pour le projet de 2017 « Faces of Saint-Martin », des photographies de portraits d’adultes (hommes et femmes), des détails d’éléments naturels et des éléments d’architecture de Saint-Martin seront imprimées sur du papier grand format « dos bleu » (de type affiche de métro).

Les candidats devront prendre 10 photos en noir et blanc (portraits, gros plans de l’environnement naturel et urbain de Saint Martin).

Nombre de photos par thème : 8 portraits, 1 détail élément naturel, 1 détail élément architectural. (Photos récentes). Les candidatures (dossier complet et clé USB contenant les photographies) sont à déposer jusqu’au : vendredi 24 février 2017 à 12h (délai de rigueur).

PROFIL DES CANDIDATS :

Le concours est ouvert aux personnes majeures, photographes amateurs ou professionnels, résidant à Saint-Martin.

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE PEUVENT ETRE TELECHARGES SUR LE SITE INTERNET DE LA COLLECTIVITE : www.com-saint-martin.eu (Onglet « Pratique » Rubrique « Culture et Jeunesse »)

Lien : http://www.com-saint-martin.eu/Appel-à -candidature--Exposition-de-photographies-_Saint-Martin-Antilles_1035.html

L’opération Faces of Saint-Martin 2017 est cofinancée par la DAC Guadeloupe.

Informations complémentaires :

Direction de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

Pôle Développement Humain : Ancienne Ecole du Bord de Mer, Marigot

97150 Saint-Martin. Tél : 0590 29 59 11 - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .