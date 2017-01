SNSM Intervention du 21-01-2017 Echouage devant Beach Hotel ---- Et..... rebelote!

Après notre intervention à minuit la semaine dernière, cette fois c’est à 0250 qu’un appel nous fait bondir du lit pour la même cause: Un voilier à la dérive dans la Baie de Marigot.

Voilier blanc/ avec bande bleu “JONATHAN" (40 ft) / rupture de mouillage/ aucune personne à bord/ voilier BOUDOUX l’a signalé au CROSS.

Avec 5 équipiers nous sommes sur zone moins de 30 minutes après l’appel initial; mais le bateau s'est déjà échoué.

Evaluation de la situation: Voilier Jonathan échoué/ posé sur le sable et les cailles/ sur la petite digue près du Beach Hotel dans la Baie de Marigot.

N'étant pas sûr du niveau d’eau à cet endroit; la décision est prise d’envoyer 2 équipiers/nageurs de bord à l’eau pour voir son état de plus près.

Une équipe de la gendarmerie arrive en même temps par la plage, mais ils ne peuvent pas accéder au voilier sans se mouiller; ce sont donc nos nageurs qui sautent à l’eau puis montent à bord.

Vérification qu’il n’y a pas de trous/ infiltration d’eau/ pas de dégâts visible/ donc décision prise d’essayer de le tirer de là.

Heureusement (et contrairement à la semaine dernière) cette fois ci il n’y a pas de vent, ni de vagues, on se croit dans un lac et le bateau ne semble pas avoir subi de gros dégâts.

Nous passons la remorque à la poupe de Jonathan; les 2 nageurs relèvent la chaine à la proue puis on met les moteurs en avant sur la Rescue Star pour dégager lentement le Jonathan de sa position “non-naturelle” pour le remettre à flot.

On arrive à le sortir; on le remorque vers l’entrée de la Marina Fort Louis ou on le met au mouillage; puis on vérifie que l’ancre tient bien et que les cales sont toujours sèches; ce qui est le cas.

On peut donc rentrer chez nous.

La Rescue Star est de retour à quai à 0417; après encore une mission réussie grâce à l’appel du témoin, le CROSS et surtout aux équipiers bénévoles tirés de leur lit en pleine nuit; mais toujours prêts à intervenir