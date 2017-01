La collectivité de Saint-Martin mène actuellement plusieurs chantiers de front. Mercredi 11 janvier 2017, une délégation menée par la présidente Aline HANSON a effectué une visite de ces réalisations, avec les techniciens de la collectivité et les délégataires des projets, afin de faire un point d’étape sur l’avancée des chantiers en cours.

La visite a débuté par le stade Jean-Louis VANTERPOOL de Marigot. La collectivité a engagé courant 2016 la réhabilitation complète et la couverture du plateau sportif attenant au stade ; un chantier d’envergure (2.3M€) qui sera restitué à la fin du mois d’avril 2017. Le montage de la charpente métallique est achevé, l’installation de la couverture est actuellement en cours. L’éclairage du site, la réfection du sol, le câblage électrique et l’agencement des vestiaires feront également l’objet de remises aux normes complètes. La direction de la Jeunesse et des Sports de la collectivité fera ensuite installer les matériels sportifs nécessaires aux sports collectifs pratiqués sur le site.

La visite s’est poursuivie par le stade Albéric RICHARDS de Sandy Ground qui vient de rouvrir ses portes aux utilisateurs (associations sportives conventionnées). Le stade Albéric RICHARDS a été entièrement rénové, pour un montant de 1.1M€. Il a reçu un avis favorable de la commission de sécurité début janvier 2017. Le terrain de jeu est équipé d’un revêtement de sol synthétique dernière génération (le même que celui du stade Thelbert CARTI), les vestiaires ont été rénovés ; le stade est désormais aux normes européennes et peut accueillir des compétitions nationales et internationales. Seul l’éclairage du site doit encore être rénové, les travaux débuteront courant 2017.

Une fois les nouvelles installations sportives visitées, la présidente s’est rendue à Quartier d’Orléans où elle a pu découvrir le chantier de la future station de traitement des Eaux usées (STEU). Cette réalisation nouvelle génération, portée par l’établissement des Eaux et de l’assainissement de Saint-Martin (EEASM), permettra de traiter les effluents de 18 000 équivalents habitants en étant totalement intégrée dans son environnement. Comme l’ont expliqué le président de l’EEASM, monsieur Louis FLEMING, et son directeur Patrick LENTZ, la station sera à terme située dans un écosystème planté, garantissant une parfaite qualité de l’eau rejetée. Les travaux sont en cours, l’infrastructure sera livrée fin 2017.

La visite s’est achevée par une halte à la piscine en mer installée en 2014 par la collectivité dans la baie du Galion. Attenant à la piscine, la collectivité a fait construire un poste de secours ayant vocation à sécuriser le plan d’eau fréquenté par les scolaires. Le poste de secours sera très prochainement mis en service.