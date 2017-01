Fermeture exceptionnelle de la salle de recherche des Archives territoriales

Avec l’entrée de nouveaux fonds d’archives aux Archives territoriales de Saint-Martin, la salle de recherche sera fermée exceptionnellement au public, du lundi 23 janvier 2017 au vendredi 27 janvier 2017, pour permettre à l’équipe d’actualiser les instruments de recherche.

La réouverture au public interviendra le lundi 30 janvier 2017 à 9 heures avec, notamment, la possibilité de consulter les registres paroissiaux, restitués à Saint-Martin par l’Evêché de Guadeloupe le 11 novembre 2016, sur les ordinateurs de la salle de recherche.

La salle de recherche sera fermée au public, mais une permanence téléphonique et par mail sera assurée pour répondre aux demandes de communication de documents du public et des administrations :

- Téléphone : 0590 87 66 60

- Mail :

La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension.