INSCRIPTIONS SCOLAIRES : ANNEE SCOLAIRE 2017/2018.

La Collectivité de Saint-Martin informe les parents d’élèves que dans le cadre de la préparation de l’année scolaire 2017-2018, il sera procédé à l’inscription des élèves selon les modalités suivantes :

Inscription en classes maternelles : Tous Secteurs confondus.

Du 16 janvier au 17 février 2017

• Enfants nés en 2014 (Petite Section PS) et 2015 (Très Petite Section TPS - dans la limite des places disponibles)

• Enfants nés en 2013 et 2012 (Moyenne Section MS et Grande Section GS – non scolarisés)

Inscription au Cours préparatoire (CP) : Tous Secteurs confondus.

Les parents des enfants inscrits en GS devront retirer la fiche de renseignements à l’école, à partir du 15 février 2017. La fiche dûment complétée devra être déposée à la direction du 1er degré et des affaires scolaires, entre le 6 Mars et le 31 Mars 2017.

Du 19 au 30 juin 2017 : Demande de transfert en maternelles et élémentaires et inscriptions en Cours Elémentaires (CE1 au CM2) - Rapprochement de fratrie ou de domicile uniquement.

Les demandes de transfert seront étudiées au cas par cas et accordées dans la limite des places disponibles. Les dossiers feront l’objet d’une analyse approfondie.

Liste des pièces à fournir par enfant pour toute inscription ou tout transfert

La demande d'inscription ne pourra être retenue que si le dossier est complet.

Pièces concernant l’enfant :

- Photocopie du livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance

- Certificat médical d’aptitude à la vie en milieu scolaire (enfants nés en 2014 et 2015).

- Photocopie du carnet de vaccinations (pages 90 à 93)

Pièces concernant les parents :

- Photocopie de la pièce d'identité des parents légaux

- Attestation d’adressage en cours de validité (Service adressage – route de la Préfecture)

La demande peut être adressée par e-mail à : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Photocopie du jugement pour l'exercice de l'autorité parentale (en cas de séparation, de divorce) et de la pièce d’identité des ascendants ou des personnes légalement responsables.

Demande de transfert :

- Certificat de radiation (en cas de changement d'établissement scolaire public ou privé)

Les certificats d’inscription sont à retirer à partir du :

12 Juin 2017 pour les Maternelles

Horaires de réception du public – Service de l’Education, annexe du bord de mer :

Lundi, Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 15h00.

La collectivité de Saint-Martin invite les parents à réaliser les formalités d’inscription scolaire dans les meilleurs délais.