Formation pour les aidants familiaux des malades d’Alzheimer.

Le Pôle solidarité et familles de la collectivité de Saint-Martin propose une formation pour les aidants familiaux des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées), en partenariat avec l’association France Alzheimer Guadeloupe, les 21 et 27 janvier et le 04 février 2017, de 9 heures à 16 heures, au pôle Solidarité & Familles à Concordia.

La formation aura lieu le samedi, afin de permettre au plus grand nombre de personnes d’y assister.

Le planning de formation :

- Samedi 21 janvier 2017 : module 1 et 2

- Samedi 27 janvier 2017: module 3 et 4

- Samedi 4 février 2017 : module 5

Pour vous inscrire, il suffit de retirer la fiche d’inscription auprès du bureau d’accueil du pôle solidarité et familles, rue Léopold Mingau à Concordia et de la remettre dûment complétée dans les meilleurs délais.

Venez nombreux participer à cette formation gratuite initiée par la collectivité de Saint-Martin.

NOTA BENE

Cette formation permet d'améliorer la compréhension de la maladie et ses manifestations. Elle favorise par ce biais la diffusion des bonnes pratiques de soins en aidant les proches à acquérir les gestes et les comportements adaptés aux situations quotidiennes.