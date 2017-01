Le bonheur est-ce un sentiment d'être ou une philosophie de vie ?.

Telle est l’éternelle question qui se pose à nous à chaque nouvelle année.

Chers amis et compatriotes, en cette période de vœux, nous rivalisons souvent d'originalité, de formules et de consonances agréables à l'oreille mais, est-ce là l'essentiel ?

Le monde est malade et Saint-Martin n'y échappe pas. Nous avons piétiné et abusé sans scrupule le fruit du travail de nos ancêtres, ce que nous avons est le fruit de notre gestion du legs et ce que nous laisserons sera le fruit de nos décisions d'aujourd'hui, cadre de vie des générations à venir!

Le sentiment est le ressenti à un instant « T », donc volatile et non inscrit dans la durée...

La philosophie est la culture et l'application d'une façon d'être et de penser conduisant à un but clairement défini.

Nous vous invitons donc à la réflexion et à déterminer votre choix du bonheur. Ce qui est sûr, démocratie oblige, c'est que ce sera celui que nous aurons choisi ensemble ! Ainsi, en conclusion, malgré les vœux des uns et des autres, demain sera le fruit du choix et de l'attitude de chacun d'entre nous, comptables de fait aux yeux de nos enfants et petits enfants !

Osez ! Osez pour vous, osez pour nous, osez dans l'intérêt général. Osez dénoncer l'injustice, osez clamer l'égalité, osez dénoncer l'indifférence. Nous proclamons que cette année 2017 soit l'année de l'audace et d’un nouveau fondement pour un lendemain meilleur, sincère et responsable. Nous vous invitons à prendre votre destin en main...

Bonne Année 2017 à tous !

Pour le MOCSAM, le 1er secrétaire, Julien (aka Clemenceau) GUMBS.