La phocéenne Race pour dépasser ses limites.

L'escadron de Gendarmerie Mobile 11/6 de Marseille déplacé à Saint-Martin a organisé, le dimanche 8 janvier 2017, sa première course à obstacles sur la plage de Happy Bay.

Ils étaient plus de soixante sportifs civils et militaires répartis en dix équipes à répondre à l'invitation de la Gendarmerie Nationale pour participer à cette course d'endurance faisant appel à l'agilité, la force, l'équilibre, la vitesse et une bonne dose de courage et d’inventivité.

Provenant autant de la partie française que de la partie néerlandaise de l’île, les participants se sont donné rendez-vous pour s'affronter sur un parcours terrestre et aquatique composé d’une douzaine d’obstacles.

Librement inspiré du fameux parcours du combattant chronométré, ce type d'épreuve attire de plus en plus d'adeptes en milieu civil (Mud Day, Spartan race...). S'aider à franchir les obstacles, avancer ensemble, se dépasser dans l'effort sont autant de valeurs mises en avant à l’occasion de cet événement sportif.

A l'initiative de ce projet, les membres du peloton d'intervention de l'escadron de Marseille ont offert une prestation remarquée en réalisant le temps de référence de l'épreuve hors classement. Le classement final donne vainqueur l'équipe des Marines hollandais, une seconde équipe de gendarmes de l'escadron 11/6 de gendarmerie mobile et le crossfit sxm (Sint-Maarten) complètent le podium.

De nombreux partenaires locaux ont contribué à l'organisation et au bon déroulement de cette épreuve tels que Sportech, Gymfit, Bacchus, Calmos café, Genmat, Le temps des cerises, Coconut Tree's, Balm Tee's, Euronics, Villa pizza et Sable blanc.

L'ensemble des organisateurs remercie très chaleureusement leur participation et leur appui dans la réalisation de cette épreuve.

Que vous soyez un inconditionnel de la pratique sportive ou un simple curieux, vous avez été nombreux ce dimanche à venir voir évoluer les participants de la Phocéenne Race.