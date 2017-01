Recensement de la population, du 19 janvier au 25 février 2017.

La collectivité de Saint-Martin informe la population du lancement, à partir du jeudi 19 janvier 2017, de la campagne annuelle de recensement de la population. Cette campagne se déroulera sur cinq semaine, jusqu’au samedi 25 février 2017. Le recensement est organisé par l’Institut National de Statistiques et des études Economiques (INSEE) en partenariat avec les collectivités.

Si vous faites partie des foyers sélectionnés par l’INSEE, un courrier d’information vous sera envoyé à partir du 06 janvier pour vous informer du passage d’un agent de la Collectivité qui se présentera à votre domicile, entre le jeudi 19 janvier et le samedi 25 février 2017.

Les 12 agents recenseurs du territoire ont suivi une formation technique préalable sous la houlette de l’INSEE et de madame Rosette PAROTTE, chef du service Recensement & Adressage de la Collectivité. Ils pourront ainsi vous aider à remplir les questionnaires relatifs à votre foyer et aux personnes qui résident sous votre toit. Les agents recenseurs seront munis d’une carte officielle, et soumis au strict secret professionnel.

Le recensement est un acte fort, car il permet de déterminer la population officielle de chaque territoire, quelles que soient l’origine et la nationalité des personnes. La connaissance précise de notre population permet d’ajuster l’action publique aux besoins du territoire : équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), programmes de rénovation des quartiers, moyens de transport, etc.

En outre, le recensement fournit des informations statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles et le parc des logements. Seule une partie de la population est concernée chaque année par le recensement, les zones recensées étant sélectionnées par l’INSEE.

Rendu obligatoire par la loi, le recensement est avant tout un acte civique et citoyen.

La Présidente Aline HANSON vous invite à réserver le meilleur accueil à l’agent de recensement de la Collectivité qui se présentera à votre domicile.

Pour de plus amples informations sur le recensement, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr, ou contacter le service Recensement & Adressage de la Collectivité (Madame Rosette PAROTTE) au 0590 52 27 30 - Pôle de Développement Durable - 6 Rue du Fort louis - Marigot.

La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre participation au recensement du territoire.