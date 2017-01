Félicitations présidente Miss Saint-Martin St Barth Anaëlle Hyppolite.

La collectivité de Saint-Martin salue le parcours de miss Saint-Martin - Saint-Barthélemy, Anaëlle Hyppolite, qui a participé avec brio au concours de beauté Miss France 2017. Notre jeune miss a reçu un accueil chaleureux bien mérité lors de son retour sur le territoire, mardi. Nous pouvons être fiers de la manière dont elle a dignement représenté nos deux collectivités d’outre-mer.

Par sa pertinence et la qualité de sa prestation sur la scène de l’Aréna de Montpellier, Anaëlle a prouvé à notre jeunesse qu’il faut croire en ses rêves et se donner les moyens d’aller jusqu’au bout de ses objectifs. Elle a donné une excellente image de Saint-Martin et représenté avec beaucoup de classe et d’intelligence la femme antillaise. Je lui adresse mes vives félicitations.

Je tiens également à saluer les parents d’Anaëlle qui l’ont accompagnée tout au long de ce beau parcours, ainsi que la présidente du comité Miss Saint-Martin pour Miss France, madame Catherine Vermot de Boisrolin, qui a su par son professionnalisme porter haut les couleurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »

Aline HANSON

Présidente du Conseil territorial de Saint-Martin