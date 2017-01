Condoléances Aline HANSON – Famille ROPER

“J’ai été très touchée d’apprendre le décès de madame Hilda ROPER de quartier d’Orléans, le 31 décembre dernier, à l’âge de 96 ans. Hilda était la maman de notre Directeur des Ressources Humaines, Vernon ROPER, et la grand-mère de nos agents territoriaux Paul DOLLIN, Directeur de l’Autonomie des personnes au Pôle Solidarité et Familles, Josiane TOUCET, membre de la police territoriale, et Emmanuel FLEMING, agent d’état civil.

Elle était aussi la grand-mère du président de la CCISM monsieur Jean ARNELL et de monsieur Alain ROPER, tous deux gérants de COMPUTECH, société informatique prestataire de la Collectivité.

Madame ROPER était une personalité très appréciée dans son fief de quartier d’Orléans. Elle était connue pour son sens de la famille et l’intérêt qu’elle portait à autrui. Elle a longtemps accompagné ses petits-enfants, mais aussi la jeunesse de son village, par ses attentions et ses précieux conseils. Elle restera un modèle pour beaucoup.

La Collectivité de Saint-Martin, les conseillers territoriaux et les agents administratifs, s’associent à la peine de la famille et saluent le parcours de madame Hilda ROPER. Nos condoléances émues vont aux enfants, petits-enfants, à l’ensemble de la famille et aux proches.”

English version

“I was deeply saddened to learn of the passing of Mrs Hilda ROPER from French Quarter. Our Island has lost a bright woman, particularly involved in the community life.

On behalf of the Territorial Council of St Martin and myself I extend my deepest sympathy to the whole family. To her son Vernon ROPER, Human Ressources Director of the collectivite, to her grand-children Paul DOLLIN, Director of Autonomy, Josiane TOUCET, from the territorial police department, Emmanuel FLEMING, from the Civil Registry. I also address our condolences to Jean ARNELL, president of the CCISM, and Alain ROPER with whom he manages Computech, and all the members of the family.

The Collectivite of St Martin, the Territorial councillors and civil servants, mourn with the family and thank this remarkable woman who devoted her life to the others. I believe we lost her but surely we did not lose her as a model in our life. »

Aline HANSON

Présidente du Conseil territorial de Saint-Martin