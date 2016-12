Voeux 2017 Présidente Aline Hanson.

Chers compatriotes,

Les vœux de la nouvelle année sont pour moi l’occasion de remercier celles et ceux qui se sont investis pour le territoire et qui avancent dans une dynamique constructive. Je remercie la société civile dans son ensemble, les chefs d’entreprise, les acteurs associatifs, pour leur contribution et leur précieux soutien tout au long de l’année.

Je salue les membres des instances territoriales qui ont apporté leur pierre à l’édifice du développement de Saint-Martin et qui par leurs actions participent à la vie démocratique de notre territoire. Je remercie les employés territoriaux pour leur implication au service de l’intérêt général de notre population.

En ce début d’année, mes pensées les plus chaleureuses vont à ceux qui traversent une période difficile. Que cette nouvelle année concrétise vos aspirations et vous apporte sérénité et partage avec ceux que vous aimez.

Soyons attentionnés et bienveillants les uns envers les autres.

Soyons généreux sans attendre rien en retour.

Donnons de notre temps pour accompagner notre jeunesse.

Œuvrons ensemble dans un esprit de concorde en faveur de notre île.

Je vous invite à persévérer dans cet élan collectif pour converger vers plus d’optimisme, de solidarité et de créativité.

Le conseil territorial de Saint-Martin se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2017, et nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité.

Aline Hanson,

Présidente du conseil territorial de Saint-Martin

ENGLISH VERSION

Felow Saint-Martiners,

The New Year's wishes are an opportunity for me to thank those who have invested in the territory and who are moving forward in a constructive way. I would like to thank the civil society, the business leaders, and the associations, for their contribution and their valuable support throughout the year.

Thanks to the local authorities who have worked for the development of Saint-Martin and who have contributed to the democratic life of Saint-Martin.

I would like to congratulate the civil servants as they did well in serving the general interest of our people.

Let us be kind and attentive towards each other,

Let us be generous without expecting anything in return,

Let us give our time to our youngsters,

Let us work peacefully for our island

I have a special thought for those who are facing difficulty. May the aspirations of your heart and your goals be achieved. May 2017 brings you serenity and sharing with your love ones, family and friends.

Happy New Year to one and all on behalf of the territorial council of Saint Martin.

Aline HANSON,

Présidente du Conseil territorial de Saint-Martin.