Travail dominical - arrêté de la présidente de Saint-Martin

Par arrêté de la présidente n°0719-2016 portant dérogation à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail, la collectivité de Saint-Martin autorise les commerces de détail de Saint-Martin à employer leur personnel salarié les dimanches 8, 15, 22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février, 5, 12, 19, 26 mars 2017, conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du Code du Travail.

Cet arrêté a été pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés, conformément aux termes des dispositions de l’article R3132-21 du Code du Travail, et après avis favorable du conseil territorial de Saint-Martin émis lors de la séance du 08 décembre 2016, sachant que le nombre de dimanches ne peut excéder douze par an.

Arrete no 071912016 portant derogation a Ia regie du repos dominica/ pour les etab/issements de commerce de detail- Annee 2017

LA PRES/DENTE,

Vu Ia loi organique no 2007-223 du 21 fevrier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives a

l'outre-mer ;

Vu le livre Ill de Ia sixieme partie de Ia partie legislative du code general des collectivites territoriales, notamment

!'article L06314-1;

Vu le code du travail, notamment les articles L.3132-26 a L.3132-27-1 et R.3132-21 ;

Vu les courriers appelant !'attention des elus du conseil territorial sur Ia problematique de l'ouverture dominicale des commerces de detail et tendant a beneficier de derogations a Ia regie du repos dominical des salaries ;

Vu Ia saisine en date du 10 novembre 2016 des organisations d'employeurs et de salaries interessees ; Vu l'avis du conseil economique, social et culture! de Saint-Martin ;

Vu Ia saisine de Ia Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

Vu l'avis du conseil territorial emis Iars de Ia seance du 8 decembre 2016 portant sur l'ouverture dominicale autorisee pour les etablissements de commerce de detail pour l'annee 2017 (deliberation CT 30-03-2016);

Considerant qu'aux termes des dispositions combinees des articles L06314-1 du code general des collectivites territoriales et L.3132-26 du code du travail, dans les etablissements de commerce de detail situes sur le territoire de Ia collectivite de Saint-Martin, ou le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut etre supprime les dimanches designes, pour chaque commerce de detail, par decision du president du conseil territorial prise apres avis du conseil territorial ;

Considerant qu'en vertu de ce meme article du code du travail, le nombre de ces dimanches ne peut exceder douze par an;

Considerant qu'aux termes des dispositions de !'article R.3132-21 du code du travail, l'arrete relatif a Ia derogation au repos dominical pour les commerces de detail prevu a !'article L.3132-26, est pris apres avis des organisations

d'employeurs et de salaries interessees ;

ARRETE

ARTICLE 1er- Conformement aux dispositions de !'article L.3132-26 du code du travail, les etablissements de commerce de detail situes a Saint-Martin sont autorises a employer leur personnel salarie les dimanches 8 janvier,

15 janvier, 22 janvier, 29 janvier, 5 fevrier, 12 fevrier, 19 fevrier, 26 fevrier, 5 mars, 12 mars, 19 mars et

26 mars 2017.

ARTICLE 2- En ce qui concerne le repos compensateur et Ia majoration de salaire applicables aux salaries employes les dimanches mentionnes a !'article 1er du present arrete, les employeurs devront se conformer aux

dispositions suivantes de I'article L.3132-27 du code du travail :

- chaque salarie prive de repos dominical pen;:oit une remuneration au mains egale au double de Ia remuneration normalement due pour une duree equivalente, ainsi qu'un repos compensateur equivalent en temps ;

- le repos compensateur sera accorde aux salaries, soit collectivement, soit par roulement, dans Ia quinzaine qui precede ou suit Ia suppression du repos ;

- si le repos dominical est supprime un dimanche precedant une fete legale, le repos compensateur est donne le jour de cette fete.

Par derogation aux dispositions prevues aux alineas precedents, les mesures relatives au repos compensateur et a

Ia majoration de salaire prevues par Ia convention collective concernee sont applicables, dans !'hypothese ou lesdites mesures sont plus favorables aux salaries que les dispositions susmentionnees prevues a !'article L.3132-27

du code du travail.

ARTICLE 3- Les employeurs doivent se conformer aux dispositions du premier alinea de !'article L.3132-25-4 du code du travail : « (...) seuls les salaries volontaires ayant donne leur accord par ecrit a leur employeur peuvent

travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en consideration le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarie qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire /'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de /'execution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarie ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ».

ARTICLE 4 - Tout recours contre le present arrete doit parvenir au tribunal administratif de Saint-Martin dans le delai de deux mois a compter de son affichage.

ARTICLE 5- Le directeur general des services de Ia collectivite de Saint-Martin est charge de !'execution du present arrete dont une ampliation sera adressee a :

- Madame Ia Prefete deleguee aupres du representant de I'Etat dans les collectivites de Saint-Barthelemy et de

Saint-Martin,

- Monsieur l'inspecteur du travail,

- Mesdames et Messieurs les representants des organisations d'employeurs et de salaries interessees,

- Monsieur le President de !'association des commen;:ants de Marigot,

- Monsieur le chef de service de Ia Police territoriale. Fait a Saint-Martin, le Z 9 DEC. 2016

