Lettre de remerciement de la PAF pour la SNSM.

Dans le cadre de l'étroite collaboration entre le service de la Police Aux Frontières de SAINT-MARTIN et la station SNSM de l'île, le Commandant de Police Jean-Luc DERAS tenait à remercier chaleureusement les bénévoles de cette station qui ont mis gracieusement à disposition 3 mannequins d'exercice de premier secours ainsi qu'un défibrillateur début décembre 2016.

Ce prêt à permis de former ou recycler une quinzaine de fonctionnaires de la PAF dans le cadre du PSC1 (Premiers secours civiques de niveau 1) sous le contrôle d'un formateur nouvellement affecté à la PAF en septembre dernier.

L'ensemble des effectifs de mon service s'associe à moi pour adresser aux équipiers de la station SNSM de SAINT-MARTIN tout notre soutien et par la même occasion une bonne et heureuse année 2017 aux bénévoles de votre association qui donnent de leur temps pour secourir les personnes en mer .