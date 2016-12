Intervention du 25-12-2106.

Alors que les équipiers s’apprêtaient à prendre l’apéro avec leur famille, ils reçoivent un appel à 17h30, le CROSSAG nous demande d’intervenir sur un bateau en train de couler dans le lagon.

Route sur Marigot; on embarque la motopompe et on part; catamaran blanc “L OS A MOELLE” avec 1 personne à bord à 200 m de la station Cadisco à l’intérieur du lagon a une voie d’eau sur son flotteur bâbord.

Quand on arrive sur zone la brigade nautique de la Gendarmerie est déjà à bord du voilier, ainsi qu’Antoine du chantier; et ils ont branchés une pompe de cale qui est en train de vider le bateau.

On rentre à l’intérieur pour localiser la fuite; sauf que le planché est cloué partout et qu’il n’y a de visibilité que par deux petites trappes.

Un voisin s’était déjà mis à l’eau et avait mis une pignoche d’où il pensait la fuite venait. on arrête la pompe et on fait une marque avec un feutre au niveau de l’eau restante dans la cale.

Après observation de 10 minutes; on constate que ca n’a pas bougé; l’eau ne monte pas; il n’y a plus d’eau qui rentre.

Nous demandons au propriétaire s’il veut qu’on l’accompagne à quai avec son bateau; pour qu’il soit en sécurité au cas où un problème surgisse plus tard dans la nuit mais il refuse; nous déclare qu’il compte faire nuit blanche pour veiller et qu’il détient une pompe manuelle s’il faut.... Il sortira le bateau de l’eau au chantier dans les jours à venir.

Nous ne pouvons donc rien d’autre pour lui et on rentre à quai à 19h00; même pas en retard pour le diner de Noel en famille!

Joyeux Noel et bonnes fêtes de la part de toute la SNSM de St. Martin!