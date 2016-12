Le Mouvement Citoyen Saint Martin (MOCSAM) a le plaisir d’informer la population qu’il est en ordre de marche pour les élections de Mars 2017. En effet lors de sa réunion du vendredi 09 Décembre 2016, le mouvement a procédé au choix de sa tête de liste en la personne de Monsieur

Julien (aka Clemenceau) GUMBS, actuel premier secrétaire du mouvement.

En cette période de l’année, nous voudrions profiter de cette occasion pour souhaiter, à l’ensemble de la population, de joyeuses fêtes de fin d’année avec une pensée spéciale à tous ceux qui souffrent d’une manière ou d’une autre, de maladie ou d’isolement. Joyeux noël à tous!

The « Mouvement Citoyen Saint Martin » (MOCSAM) is happy to inform the general public that it is geared up for the upcoming elections of March 2017. Indeed, during the Friday December 9th 2016 meeting, the political movement has chosen Mr Julien (aka Clemenceau) GUMBS as head of list for the upcoming elections. Mr GUMBS is the actual chair of the movement.

At this time of the year, we would like to express our sincere season’s greetings to one and all, with a special thought for those suffering for whatever reason, illness or loneliness. Merry Christmas to all!

0690772892 – www.mocsam978.com - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.