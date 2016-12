anifestation Chanté Nwel - Front de mer.

Dans le cadre des festivités de Noël, il est porté autorisation par arrêté territorial n°086-2016, d’organisation d’une soirée culturelle dite « chanté nwel », le Vendredi 16 décembre 2016 de 20h à 23h, sur la Place du Kiosque du Front-de-Mer de Marigot. Cette manifestation est organisée par l’Association « Watt de Neuf » représentée par Monsieur FAZER Franky. Elle sera ponctuée d’animations musicales sur podium par le groupe «Youth Waves».

Toutes les mesures de sécurité obligatoires figurant dans le présent arrêté doivent être respectées. La police territoriale est chargée de veiller à l’application de cet arrêté.

ARRETE DE LA PRESIDENTE N° 086-2016

PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE A L’OCCASION DES FESTIVITES DE NOEL

La Présidente de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police,

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité

- la demande introduite par l’Association « Watt de Neuf » représentée par Monsieur FAZER Franky,

- l’avis favorable du Comité Technique de Sécurité en date du 28 Novembre 2016,

- la demande d’avis adressée au Service Développement Local en date du 16 Novembre 2016,

- le paiement de la redevance de CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (191€) relative à l’occupation du domaine public,

- l’Attestation d’Assurance R.C. souscrite pour la couverture de la manifestation,

- la nécessité de veiller au maintien de l’ordre public et à la bonne organisation de cette soirée,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Dans le cadre des festivités de Noël, il est porté autorisation d’organisation d’une soirée culturelle dite « chanté nwel » organisée par l’Association « Watt de Neuf » représentée par Monsieur FAZER Franky, le Vendredi 16 Décembre 2016 de 20 Heures 00 à 23 Heures 00 sur la Place du Kiosque du Front-de-Mer de Marigot.

Cette soirée sera ponctuée d’animations musicales sur podium par le groupe «Youth Waves».

ARTICLE 3 : C’est ainsi que le comité organisateur devra prendre toutes dispositions pour la sécurité des personnes et des biens et veiller à ce que :

- des barrières de sécurité soient installées autour du podium sur une distance de deux mètres,

- les bas-côtés du podium soient fermés et interdit au public,

- deux extincteurs appropriés au risque soient tenus à disposition,

- les différents accès piétons menant à l’intérieur de La Place du Kiosque soient maintenus libres,

- le raccordement au réseau électrique soit fait par une personne habilitée,

- les câbles soient fixés solidement au sol afin d’éviter tout risque de chute de personnes en cas de panique,

- l’éclairage de sécurité soit pourvu sur le site et alimenté par une source électrique indépendante et autonome,

- un service de gardiennage en nombre suffisant soit organisé sur les lieux à l’intérieur de la zone et aux abords. Ce service d’ordre soit consacré à la surveillance, à la sécurité et au secours public,

- les organisateurs doivent disposer de moyens de communication directs et rapides en cas de besoin d’appel des services de secours,

- Les boissons soient servies dans des gobelets en plastique,

- les lieux soient laissés propres et en l’état à l’issue de la manifestation. A défaut, l’organisateur sera soumis au paiement des frais de nettoyage,

- la circulation automobile ne soit en aucun cas perturbée par cette manifestation (stationnement en bordure de route) ; les automobilistes sont appelés à faire usage des places de stationnement.

Toutes ces mesures doivent être respectées de manière à garantir une sécurité et fonctionnement optimaux de la manifestation.

ARTICLE 4 : Les véhicules d’urgence (Police Territoriale, Ambulance, S.D.I.S., Gendarmerie Nationale) auront libre accès en cas de besoin.

ARTICLE 5 : La Police Territoriale est chargée de veiller à l’exécution du présent ARRETE.

ARTICLE 6 : Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, transmis à Madame la Préfète Déléguée, à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au S.D.I.S., au Service Développement Local, au Contrôleur du Marché, à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, aux intéressés et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, le 09 Décembre 2016

La Présidente,

Aline HANSON