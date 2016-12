Le comité Territorial de Basket de St Martin est récompensé!!

Samedi 10 décembre les Élus du CTBSM ont reçu une dotation de 3000eur remis par Patrice ALEXIS responsable de la zone antilles guyane et élu de la FFBB et de Raphael BIJOU secrétaire général de la ligue de Guadeloupe pour leur 1ère place au challenge des licences toutes régions confondues.

La FFBB a tenu à féliciter le Comité pour le travail accompli depuis 2012 avec les licenciés du territoire.

La Fédération et la Ligue encourage l'équipe en place à continuer le développement du basket jeunes via les compétitions, sélections et autre action..

Le CTBSM remercie les parents, les enfants et les clubs pour leur contribution et encourage tous les jeunes intéressés par le basket à se rapprocher des différents clubs.