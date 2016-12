Noël d’antan à la Médiathèque.

La médiathèque Territoriale organise son Noël d’Antan - Old Fashion Christmas 2016, le jeudi 22 décembre, de 11 heures à 18 heures, en partenariat avec les Archives Territoriales.

A cette occasion, une parade de Noël défilera de 13h à 14h ; elle sera suivie d’animations sur le parking jouxtant le bâtiment. Durant cette journée de célébration, il vous sera toujours possible de retourner les documents empruntés à la Médiathèque, auprès du stand « Médiathèque Territoriale », qui sra situé sur le parking.

La Médiathèque territoriale, sise rue Jean-Luc Hamlet à Concordia, invite le public à prendre part aux festivités et vous attend nombreux pour célébrer le Noël d’antan.

Fermeture exceptionnelle pendant les fêtes

Pendant les fêtes de Noël, la Médiathèque sera exceptionnellement fermée au public du 23 au 26 décembre 2016. La reprise se fera le mardi 27 décembre 2016.

La Médiathèque sera aussi fermée le vendredi 30 décembre à partir de 13h00. La réouverture au public se fera le lundi 02 janvier 2017.

L’équipe de Médiathèque Territoriale vous souhaite des joyeuses fêtes.