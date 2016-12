Pour voter en 2017, je m’inscris sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.

La fin de l’année approche et il ne reste plus que quelques jours pour s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter en 2017. En pratique, les formalités d’inscription devront être réalisées au plus tard le 30 décembre 2016.

L’année 2017 sera particulièrement chargée en scrutins électoraux, puisque pas moins de trois élections concerneront notre territoire.

- La première échéance concerne l’élection territoriale qui permet d’élire le conseil territorial de Saint-Martin. Cette élection se déroulera en deux tours, au mois de mars 2017. Les dates retenues sont le 19 mars 2017 pour le 1er tour et le 26 mars 2017 pour le 2nd tour (en attente du décret d’application).

- La deuxième échéance sera l’élection présidentielle pour élire le prochain président de la République française. Cette élection nationale se déroulera en deux tours, au mois d’avril et mai 2017. Le 1er tour, le 23 avril 2017 et le 2nd tour, le 07 mai 2017.

- La troisième échéance concerne l’élection législative pour élire le député qui représentera Saint-Martin et Saint-Barthélemy à l’Assemblée Nationale. Cette élection se déroulera en deux tours, au mois de juin 2017. Le 1er tour, le 11 juin 2017 et le 2nd tour, le 18 juin 2017.

A Saint-Martin, les élections présidentielles et législatives seront organisées la veille du scrutin national pour que les votes puissent être comptabilisés.

Quelle est la démarche pour s’inscrire sur les listes électorales ?

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre au Bureau des Elections de la collectivité de Saint-Martin, situé à l’annexe Bord de Mer à Marigot, muni des documents suivants :

- Une pièce d’identité en cours de validité (ou expiré depuis moins de 12 mois) : carte d’identité ou passeport.

- Un justificatif de domicile : factures d’eau, d’électricité, de téléphone, quittance de loyer, bulletin de salaire, arrêté de mutation administratif, avis d’imposition.

La preuve du domicile peut également être constituée par un certificat d’hébergement. Le certificat d’hébergement lorsqu’il est établi par le père ou la mère peut être accueilli en l’état. En revanche, un certificat d’hébergement établi par toute autre personne doit être complété par un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec le territoire (bulletin de salaire récent ou tout autre document officiel sur lequel figure l’adresse de la personne hébergée).

Les jeunes de 18 ans qui ont effectué leur recensement militaire à 16 ans sont automatiquement inscrits sur la liste électorale sur avis de l’INSEE. Les autres, qui fêteront leur 18e anniversaire jusqu’à la veille des élections du 19 mars 2017, doivent se rapprocher du bureau des élections avec leur pièce d’identité pour effectuer leur inscription (loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997).

La collectivité de Saint-Martin vous invite à faire vos démarches dès maintenant.

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Le bureau des élections est joignable au 0590 29 59 20.

Réception du public du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30.